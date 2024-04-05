По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, ночью ожидается морозная погода.

Сегодня, 4 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, в отдельных районах -20-25°, днём -2-7°. Гололедица.

* * *

На реках Мурманской области по-прежнему сохраняется зимний режим. На большинстве водных объектов отмечается ледостав, на р.Лотта (пор. Ловнакоски) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на реках составляет 46-70 см, на озёрах и водохранилищах 29-89 см.

Высота снежного покрова на территории Мурманской области варьируется от 50 до 100 см, в верховьях р.Лотты – 40 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 1-17 см, на реках в восточных районах и Терского побережья — на 22-41 см.