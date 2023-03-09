Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, 9 марта погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 9 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый, утром и днём на севере западный умеренный. Температура воздуха ночью -22-27°, местами до -32°, на крайнем севере -15-20°, днём -9-14°. Гололедица.
Штормовое предупреждение
8 марта в период 11-15 часов на севере и в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 10 марта.
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Последние комментарии
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