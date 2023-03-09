По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 марта погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 9 марта, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер слабый, утром и днём на севере западный умеренный. Температура воздуха ночью -22-27°, местами до -32°, на крайнем севере -15-20°, днём -9-14°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

8 марта в период 11-15 часов на севере и в центральной части Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до конца суток 10 марта.