По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-16 ноября наш регион будет находиться, в основном, под влиянием северо-западной, западной периферии циклона, смещающегося с Центральной России в северо-восточном направлении на район полуострова Ямал. По Мурманской области ожидается местами снег,

15-16 ноября на севере области порывистый ветер. Ночью 15 ноября ожидается, в основном, морозная погода, днём преобладающая температура воздуха составит -3-9°.

16 ноября влияние циклона на погоду нашего региона будет постепенно ослабевать, температура воздуха будет понижаться.

Сегодня, 14 ноября, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северный умеренный, на северо-западе области юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -4-9°, местами до -14°. Гололедица.