По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии антициклона с центром над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, изморозь, 14-15 января местами порывистый ветер.

Сегодня, 14 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.

15 января - ветер юго-западный, южный умеренный. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -25-30°, днём -15-20°, местами до -25°. Гололедица.

***

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. Толщина льда на 10 января на реках, озёрах и водохранилищах составляет 28-52 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 21-114 см.