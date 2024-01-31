По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активных атлантических циклонов, смещающихся в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер.

1 февраля очередной атлантический циклон сместится на север Скандинавии: в нашем регионе пройдёт снег, мокрый снег, местами сохранится сильный ветер, температура воздуха незначительно понизится.

Сегодня, 31 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный ночью сильный, днём умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, местами сильная.