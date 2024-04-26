По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-восточной, северной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами осадки.

Сегодня, 26 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +1+6°. Ночью местами гололедица.

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На реках Мурманской области по-прежнему сохраняется зимний режим. Наступившее похолодание привело к понижению уровней воды на большинстве водных объектов, преимущественно по 1-2 см в сутки.

На большинстве водных объектов отмечается ледостав, на р.Лотта (пор. Ловнакоски) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на реках составляет 42-78 см, на озёрах и водохранилищах 15-94 см. Высота снежного покрова в центральной части Мурманской области варьируется от 30 см до 50 см, в северо-восточных, восточных и юго-восточных районах от 60-95 см.