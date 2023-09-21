По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 сентября, как ожидалось, с Норвежского побережья на Кольский полуостров сместился активный циклон. При прохождении циклона и атмосферных фронтов отмечаются обильные осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. 21 сентября циклон сместится на юго-восток Баренцева моря и далее в Карское море: по Мурманской области осадки пройдут лишь местами, днём воздух прогреется до +5+10°.

22-23 сентября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией. На Кольский полуостров будет поступать тёплая и влажная воздушная масса: ожидаются временами дожди, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха в дневные часы до +11+16°.

Сегодня, 21 сентября, переменная облачность. Местами осадки. Ветер северный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +1 +6°, днём +5 +10°.