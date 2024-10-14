Мурманская область. Арктика (16+)14.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием антициклона с центром над Татарстаном: существенных осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы +3+8°. 14 октября по Мурманской области местами пройдёт дождь, температура воздуха днём +2+7°.
Сегодня, 14 октября, будет переменная облачность. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём +2+7°.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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