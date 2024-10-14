По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием антициклона с центром над Татарстаном: существенных осадков не ожидается, температура воздуха в дневные часы +3+8°. 14 октября по Мурманской области местами пройдёт дождь, температура воздуха днём +2+7°.

Сегодня, 14 октября, будет переменная облачность. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём +2+7°.