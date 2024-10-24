По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 октября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха +1+6°.

25-26 октября наш регион будет находиться под влиянием активного глубокого циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области местами пройдёт дождь, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит 25 октября +4+9°, 26 октября +1+6°.

Сегодня, 24 октября, будет переменная облачность. Местами осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.