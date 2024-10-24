Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 24 октября Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха +1+6°.
25-26 октября наш регион будет находиться под влиянием активного глубокого циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области местами пройдёт дождь, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит 25 октября +4+9°, 26 октября +1+6°.
Сегодня, 24 октября, будет переменная облачность. Местами осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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