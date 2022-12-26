По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с Финского залива на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами ожидается сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях до -18°, днём -3-8°. 26 декабря влияние циклона постепенно ослабеет.

Сегодня, 26 декабря, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°. Гололедица.

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На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим, на большинстве рек уровни понижаются, толщина льда увеличивается.

Толщина льда на 20 декабря составляет: на реках - 10-32 см, на водоёмах и водохранилищах – 25 - 42 см, Иовское, Кумское водохранилища — 5-18 см, что меньше нормы на 2-19 см.