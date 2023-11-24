Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона с центром 24 ноября над центральной частью России, 25 ноября, в основном над Прибалтикой. Ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -10-15° при прояснениях -17-22°, днём -4-9° местами -10-15°.
Сегодня, 23 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°, местами -10-15°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-
Последние комментарии
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)2 из 3 россиян оказывают материальную помощь своим родителям-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться, курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза