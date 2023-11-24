По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклона с центром 24 ноября над центральной частью России, 25 ноября, в основном над Прибалтикой. Ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -10-15° при прояснениях -17-22°, днём -4-9° местами -10-15°.

Сегодня, 23 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°, местами -10-15°. Гололедица.