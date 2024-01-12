По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклоны, смещающиеся с Гренландского и Баренцева морей. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности.

12 января ветер ослабеет, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха будет понижаться.

Сегодня, 12 января, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, местами -17-22°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока.

На большинстве рек, озер и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Ловнакоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями. На р.Малая Белая в прошедшую неделю наблюдались зажорные явления. На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 10 января составляет 18-55 см.