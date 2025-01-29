По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области в течение суток 29 января местами пройдёт снег.

Ночью 30 января ожидается морозная без существенных осадков погода. Днём 30 января, со смещением циклона с Балтийского моря на север Карелии, по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха повысится до 0

Сегодня, 29 января, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер южный, юго-западный слабый, местами умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -12° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 5-33 см, на р. Чаваньга — на 63 см.

Толщина льда на реках, на озёрах и водохранилищах составляет 26-58 см.