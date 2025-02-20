По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 февраля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит -2-7°.

Ночью 21 февраля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха - 4-9°, при прояснениях -14°. Днём 21 февраля и в течение суток 22 февраля ожидается влияние восточной периферии циклонической депрессии в Норвежском море. По Мурманской области местами пройдут осадки, температура воздуха постепенно повысится: днём 21 февраля до -1-6°, 22 февраля до -2+3°.

Сегодня, 20 февраля, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10º, при прояснениях до -15º, днём -2-7°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

20 февраля в период 8-12 часов на юге побережья Норвегии ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 30-33 м/с, опасное волнение 8,0-8,5 метра. Сохранится до 3-6 часов 21 февраля.