По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, днём на западе области сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле: ожидается местами небольшой снег, температура воздуха ночью при прояснениях опустится до -23-28°. 29 марта ночью сохранится морозная погода, а днём, с приближением активного циклона, смещающегося с юга Европы, пройдёт снег, местами усилится ветер.

30 марта по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха днём от 0 до -5°.

Сегодня, 29 марта, будет переменная облачность. Местами снег, днём на западе области сильный. Ветер ночью слабый переменный, днём северо-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -1-6°. Гололедица.