По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах порывистый ветер, наиболее сильный 2 ноября, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 1 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, днём от 0 до -5°. Местами гололедица.