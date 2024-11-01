Мурманская область. Арктика (16+)01.11.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, в отдельных районах порывистый ветер, наиболее сильный 2 ноября, преобладающая температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°. На дорогах местами гололедица.
Сегодня, 1 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, днём от 0 до -5°. Местами гололедица.
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Последние комментарии
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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