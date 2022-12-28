Мурманская область. Арктика (16+)28.12.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, сильный ветер, позёмок
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. По Мурманской области ожидается местами снег различной интенсивности, ночью 28 декабря в отдельных районах порывистый ветер.
Сегодня, 28 декабря, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -12-17°, днём -3-8°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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