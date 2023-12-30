По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием юго-восточной периферии антициклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -8-13° при прояснениях -15-23°.

1 января ожидается формирование центра антициклона на севере Скандинавии, рост атмосферного давления, понижение температуры воздуха до -14-19° при прояснениях до -22-27°.

Сегодня, 30 декабря, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.