По Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидается в отдельных районах небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -13-18° при прояснениях -20-27°, днём -12-17° местами до -20°.

Сегодня, 26 ноября, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый переменный. Температура воздуха ночью -12 -17°, при прояснениях -20 -25°, днём -10 -15°, местами до -20°. Гололедица.

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24 ноября, в связи с резкими колебаниями температур воздуха во второй декаде ноября, на большинстве рек Мурманской области наблюдается ледостав с промоинами. На реках Ура, Чаваньга, Монча наблюдаются забереги. На средних и крупных озерах (оз. Пул-озеро, оз. Куэтс-ярви, оз. Ловозеро, оз. Имандра) установился ледостав. На оз. Умб-озеро происходит нарастание заберег. На Кумском и Нижне-Туломском водохранилищах наблюдается ледостав с полыньями. На мелководье Верхне-Туломского водохранилища в районе пгт. Верхне-Туломский, на Серебрянском и Иовском водохранилищах установился ледостав.