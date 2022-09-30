По Мурманской области ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 сентября – 1 октября Кольский полуостров будет находиться под влияние северной периферии циклона, смещающегося с центральной части России в северном направлении. В этот период ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 30 сентября, будет переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях до -8°, днём +1+6°.