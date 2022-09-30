Мурманская область. Арктика (16+)30.09.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 сентября – 1 октября Кольский полуостров будет находиться под влияние северной периферии циклона, смещающегося с центральной части России в северном направлении. В этот период ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом и понижение температуры воздуха.
Сегодня, 30 сентября, будет переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях до -8°, днём +1+6°.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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