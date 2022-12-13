По Мурманской области ожидается переменная облачность. Ночью и днём местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 13 декабря по Мурманской области сохранится холодная погода с температурой воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28°. Днём 13 декабря ожидается влиянием циклона, смещающегося с районов Прибалтики: местами пройдёт снег, температура воздуха составит -8-13°, местами до -18°.

14-15 декабря Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности: ожидается временами снег, 15 декабря местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -9-14°, в отдельных районах -15-19°, днём -6-12°.

Сегодня, 13 декабря, будет переменная облачность. Ночью и днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер ночью слабый, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -8-13°, местами до -18°. Гололедица.