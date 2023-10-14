По Мурманской области ожидается переменная облачность, ночью и утром без существенных осадков, местами туман

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 14 октября наш регион находился, в основном, в малоградиентном барическом поле: существенных осадков не было, температура воздуха держалась в пределах -1-6°, на дорогах местами отмечалась гололедица. Днём 14 октября и в течение суток 15 октября погоду Кольского полуострова будет определять очередной активный циклон, смещающийся с центральной части Скандинавского полуострова. По Мурманской области, начиная с южных районов, пройдут осадки, наиболее интенсивные ночью 15 октября, в отдельных районах усилится ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью от -2 до +3°, днём от 0 до +5°.

16 октября циклон, заполняясь, будет медленно смещаться с территории Кольского полуострова в восточном направлении: местами пройдут осадки, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 14 октября, будет переменная облачность, ночью и утром без существенных осадков, местами туман. Ветер ночью слабый, днём юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Ночью местами сильная гололедица.