По Мурманской области ожидается переменная облачность. Ночью местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 и 29 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области, в основном, существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +23+28°, 28 июня на востоке области +18+23°.

30 июня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, местами кратковременные дожди, грозы, понижение температуры воздуха на севере области.

Сегодня, 28 июня, будет переменная облачность. Ночью местами дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, на востоке +2+7°, днём +19+25°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

28-30 июня в Печенгском районе и на юге Кольского района сохранится 5-й региональный класс пожарной опасности, в центральной части Кольского района 4-й региональный класс пожарной опасности.