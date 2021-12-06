Мурманская область. Арктика (16+)06.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков
Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду по Кольскому полуострову оказывает влияние циклон, смещающийся по Баренцеву морю в восточном направлении: на севере области ожидается порывистый ветер, температура воздуха ночью -18-23°, при прояснениях -27-32°, днём -20-25°, на крайнем севере области -13-18°.
Сегодня, 6 декабря, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный, западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.
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