По Мурманской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области, в основном, существенных осадков.

30 июня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, местами кратковременные дожди, грозы, понижение температуры воздуха на севере области.

Сегодня, 29 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, на востоке +5+10°, днём +23+28°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По 30 июня в Печенгском районе и на юге Кольского района сохранится 5-й региональный класс пожарной опасности, в центральной части Кольского района 4-й региональный класс пожарной опасности.