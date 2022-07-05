По Мурманской области ожидается переменная облачность, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 июля погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Днём воздух прогреется 5 июля до +23+28°, 6 июля до +19+24°.

7 июля ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 5 июля, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый переменный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +23+28°, в прибрежных районах +18+23°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

4 июля в 16-18 часов на востоке Мурманской области отмечалась сильная жара: максимальная температура воздуха +30°

По 6 июля по Мурманской области сохранится 5-й региональный класс пожарной опасности в Печенгском районе, на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори.