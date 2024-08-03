По Мурманской области ожидается переменная облачность. Утром в отдельных районах туман

Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии антициклона в Баренцевом море. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в ночные часы +6+12°, днём +16+22°.

Сегодня, 3 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+21°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

3-5 августа в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районах городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори сохранится V региональный класс пожарной опасности.