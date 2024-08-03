Мурманская область. Арктика (16+)03.08.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Утром в отдельных районах туман
Как сообщает Мурманское УГМС, 3-5 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии антициклона в Баренцевом море. По Мурманской области существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в ночные часы +6+12°, днём +16+22°.
Сегодня, 3 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+21°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
3-5 августа в Печенгском и Кольском районах Мурманской области, в районах городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори сохранится V региональный класс пожарной опасности.
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Клавдия
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Сергей
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Владимир
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