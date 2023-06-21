По Мурманской области ожидается переменная облачность, ветер умеренный

Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?

Ирина

Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует