По Мурманской области ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона с центром над Ленинградской областью. В этот период в нашем регионе существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман, 28 сентября на северо-западе области - местами сильный порывистый ветер. В дневные часы преобладающая температура воздуха: 28 и 29 сентября +9+15°, 30 сентября +7+12°.

Сегодня, 28 сентября, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, при прояснениях от 0 до -2°, днём +10+15°.

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На реках севера Мурманской области продолжается понижение уровней воды с интенсивностью 1-4 см за сутки. На остальных реках уровни воды за прошедшие трое суток повысились на 1-5 см. 27 сентября уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 5-25 см. Водность рек составляет 100-150% нормы, на юго-востоке области 50-80% нормы.

Температура воды на реках равна 5-7°, на горных реках 4-5°, на водохранилищах 7-9°, что ниже, чем в прошлом году в это время на 1-2. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 27 сентября в 8 часов мск была равна 7°.