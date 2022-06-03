Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность, временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 3 и 4 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, 3 июня в отдельных районах возможны грозы, преобладающая температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+20°.
Сегодня, 3 июня, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +15+20°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
В Кольском, Печенгском районах и на востоке Ловозерского района Мурманской области, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается 4 региональный класс пожарной опасности.
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Юрка
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VitamiN
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