Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +16+22°.
29 июля ожидается формирование активного циклона над Белым морем: интенсивность дождей в нашем регионе увеличится, температура воздуха понизится.
Сегодня, 27 июля, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +16+21°.
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