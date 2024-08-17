По Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, в период 17-19 августа погоду нашего региона будет определять восточная периферия обширного североатлантического циклона. 17 августа ожидается похождение атмосферного фронта через всю территорию Кольского полуострова и обильные дожди, 18-19 августа дожди пройдут местами. Температура воздуха 17-19 августа существенно не изменится и в дневные часы составит от +16 до +23°.

Сегодня, 17 августа, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер ночью южный умеренный, днём северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +12+17°, местами +7+12°, днём +16+21º.