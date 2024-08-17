Мурманская область. Арктика (16+)17.08.24 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, в период 17-19 августа погоду нашего региона будет определять восточная периферия обширного североатлантического циклона. 17 августа ожидается похождение атмосферного фронта через всю территорию Кольского полуострова и обильные дожди, 18-19 августа дожди пройдут местами. Температура воздуха 17-19 августа существенно не изменится и в дневные часы составит от +16 до +23°.
Сегодня, 17 августа, будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер ночью южный умеренный, днём северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +12+17°, местами +7+12°, днём +16+21º.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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