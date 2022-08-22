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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 08:00

По Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами дождь, днём грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода, в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы. В дневные часы температура воздуха составит +22+27 градусов.

22 августа на погоде нашего региона будет сказываться влияние циклона на севере Норвежского моря, поэтому температура воздуха начнёт понижаться.

Сегодня, 22 августа, будет переменная облачность. Временами дождь, днём грозы. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +11 +16°, днём +19 +24°.

Предупреждение

На севере Кольского и западе Ловозерского районов, в Терском  районах Мурманской области, в районе городов Мончегорск и Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

 

 

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