По Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами небольшие, в отдельных районах умеренные осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-25 апреля на регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии: ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -3° до +3°, днём +2+7°.

Сегодня, 24 апреля, будет переменная облачность. Временами небольшие, в отдельных районах умеренные осадки. Ветер восточный умеренный. Температура ночью от -3 до +2, днём +2+7. Ночью местами гололедица.