По Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами небольшой

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка." Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о Комментарий к новости: Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Пишет Вам квасная патриотка Юлия Бурак (Смирнова). Я и учащиеся МБОУ КШМ - школы-получателя гранта в 2018 году с связи с низкими Комментарий к новости: Фестиваль «Гольфстрим» - от «Пожарной тяги», «Мурманской мили» и заплыва «моржей» до «Арктической кухни» - на всё хватило сил и задора