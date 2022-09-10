Мурманская область. Арктика (16+)10.09.22 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность. Временами небольшой
Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период ожидается относительно тёплая с дождями погода. Температура воздуха в дневные часы по Мурманской области составит: 10 и 11 сентября от +9 до +15 градусов, 12 сентября +7+12 градусов.
Сегодня, 10 сентября, будет дождь переменная облачность. Временами небольшой. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.
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