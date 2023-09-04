Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 08:00
По Мурманской области ожидается переменная облачность.Утром туман, днём небольшой, местами умеренный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона формирует обширный Североатлантический циклон. Эти барические образования позволят лету задержаться на Кольском полуострове. 4 сентября столбики термометров будут подниматься до отметок +15+20°, местами до +21+24°.
Сегодня, 4 сентября, переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, утром туман, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +8 +13°, днём +15 +20°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
4-5 сентября на востоке Терского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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