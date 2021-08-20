По Мурманской области ожидается похолодание

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 августа циклон, расположенный над Балтийским морем, будет смещаться через территорию Кольского полуострова, сопровождаясь облачной погодой, дождями и, пока небольшим, понижением температуры воздуха.

21 августа Мурманская область окажется в тылу циклона, поэтому ветер отвернёт к северным румбам и похолодание будет более существенным, в дневные часы температура воздуха на большей части Кольского полуострова составит лишь от +8 до +13 градусов.

Сегодня, 20 августа, будет облачная погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.

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Уровни воды на реках Мурманской области изменяются несущественно, на ± 1-5 см за сутки. Водность рек составляет 110-170% нормы.

Температура воды на реках и водоёмах равна +11-16°, на горных реках +6-8°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 19 августа в 8 часов мск была равна +15°.