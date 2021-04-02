По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 и 3 апреля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 1 и 2 апреля по Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

3 апреля ночью ожидается понижение температуры воздуха до -2-8°, днём воздух прогреется до +1+6°.

Сегодня, 2 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -1 до +4°. Гололедица.