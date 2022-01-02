Мурманская область. Арктика (16+)02.01.22 08:00
По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет активный циклон, смещающийся с юга Скандинавии. По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель.
2 января влияние циклона на погоду нашего региона постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится.
Сегодня, 2 января 2022 года, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.
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