По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Фёдор Степанович В 2022 году естественная убыль в России продолжится, раз наше правительство упрощает режим получения российского гражданства жителей из стран бывших в составе СССР. С чем всех и поздравляю! Комментарий к новости: В январе-ноябре естественная убыль населения РФ увеличилась на 64%

Monica Lewinsky. Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя! И, в который раз, директор МБОУ КШМ не сказал, что таких высоких результатов - победа во Всероссийском форуме «Золотой эполет» - помогло добиться команде Комментарий к новости: «Золотой эполет» - победа на Всероссийском форуме