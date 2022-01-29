По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 января погоду Кольского полуострова будет определять частный циклон, образующийся вблизи побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -18-23, днём - 7-12° местами до -17°.

31 января ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 29 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -17-22°, днём -7-12°. Гололедица.