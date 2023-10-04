По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находится в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, ночью в отдельных районах температура воздуха опустится ниже 0°, днём воздух прогреется до +2+8°.

5 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, на севере региона сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 4 октября, будет облачная c прояснениями погода. Временами осадки. Ночью местами туман. Ветер ночью слабый, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от-1 до +4°, днём +3+8°.