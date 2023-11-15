По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, под влиянием северо-западной, западной периферии циклона, смещающегося с Центральной России в северо-восточном направлении на район полуострова Ямал. По Мурманской области ожидается местами снег.

15-16 ноября на севере области порывистый ветер.

16 ноября влияние циклона на погоду нашего региона будет постепенно ослабевать, температура воздуха будет понижаться.

Сегодня, 15 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -2-7°, местами -10-15°. Гололедица.