По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в Мурманской области будет оказывать воздействие процесс ожидаемого влияния двух барических образований: гребня антициклона с Карского моря и циклона, расположенного над Центральным федеральным округом. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь.

3 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 3 февраля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25° в течение суток. Гололедица.