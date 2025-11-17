«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 08:00

По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, активный и глубокий циклон сместится на юго-восток Баренцева моря и наш регион будет находиться под влиянием его юго-западной периферии. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха до -3-8°, при прояснениях до -9-14°.

Сегодня, 17 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, утром и днём на севере области умеренный снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.

18 ноября - ветер западный слабый, днём на севере области умеренный. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.

19 ноября – ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.

Предупреждение  

16 ноября в период 8-12 часов на севере Баренцева и Гренландского морей отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 8-12 часов 17 ноября.

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
