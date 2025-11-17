По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, активный и глубокий циклон сместится на юго-восток Баренцева моря и наш регион будет находиться под влиянием его юго-западной периферии. В этот период по Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха до -3-8°, при прояснениях до -9-14°.

Сегодня, 17 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, утром и днём на севере области умеренный снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -3-8°, местами до -13°. Гололедица.

18 ноября - ветер западный слабый, днём на севере области умеренный. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.

19 ноября – ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -5-10°, местами до -15°. Гололедица.

Предупреждение

16 ноября в период 8-12 часов на севере Баренцева и Гренландского морей отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 8-12 часов 17 ноября.