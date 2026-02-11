По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием заполняющегося циклона с центром в районе Печорского моря. По Мурманской области ожидается местами снег.

12 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пойдёт небольшой снег, в отдельных районах ожидается туман, изморозь, температура воздуха понизится до -18-23°, при прояснениях до -28-33°.

Сегодня, 11 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.

12 февраля - ветер юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32° в течение суток. Гололедица.

13 февраля – ветер юго-западный, южный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных районах местами -35-37° в течение суток. Гололедица.

Предупреждение

6 февраля в 17-21 час на севере и востоке Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 18-21 часа 11 февраля.

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 10 февраля на реках, озёрах и водохранилищах составляла 33-65 см.

Уровни воды на большинстве рек выше минимальных уровней зимней межени на 15-66 см.