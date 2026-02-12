По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха до -17-22°, при прояснениях -27-32°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-14 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле, за исключением крайнего севера области, где будет сказываться влияние циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь.

12 февраля преобладающая температура воздуха составит -17-22°, при прояснениях -27-32° в течение суток, днем на крайнем севере области -13-18°.

13 февраля и ночью 14 февраля ожидается понижение температуры воздуха до-20-25°, при прояснениях до -27-32°, в центральных и южных районах местами до -35-37°. Днём 14 февраля ожидается увеличение количества облачности, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 12 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32° в течение суток, днем на крайнем севере -13-18°. Гололедица.

13 февраля - ветер юго-западный, южный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных районах местами -35-37° в течение суток. Гололедица.