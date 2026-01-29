По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха до -25-30°С

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. 29 января по Мурманской области местами пройдёт снег, 30-31 января существенных осадков не ожидается.

29-30 января преобладающая температура воздуха составит -16-22 при прояснениях 25-32°, 31 января ночью -22-27° местами -30-35°, днём на севере области -17-22°.

Сегодня, 29 января, будет облачная с прояснениями погода. Облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер западный слабый. Температура воздуха -16-21°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.

30 января - ветер юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -17-22°, при прояснениях -27-32° в течение суток.

31 января - ветер юго-западный слабый, днём на севере области умеренный, позёмок. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных и южных районах местами до -35°, днём -22-27°, на севере -17-22°.