По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха до -27-35°С

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 января преобладающая температура воздуха составит -16-22 при прояснениях 25-32°, 31 января ночью -22-27° местами -30-35°, днём на севере области -17-22°.

Сегодня, 30 января, будет облачность переменная. Местами снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -27-32°, в отдельных районах -15-20º в течение суток. Гололедица.

31 января - ветер юго-западный слабый, днём на севере области местами сильный, позёмок. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -20-25°, при прояснениях -27-32°, в центральных и южных районах местами до -35°, днём -23-28°, на севере -15-20°.

1 февраля - ветер юго-западный, западный умеренный, на севере области местами сильный, позёмок. Ночью без существенных осадков, днём в отдельных районах небольшой снег. Температура воздуха ночью -23-28°, на севере -15-20°, днём -9-14°, местами -15-20°.