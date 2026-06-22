По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха, местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, сегодня активный циклон сместится в Баренцево море: ожидается понижение температуры воздуха, местами дождь и сильный порывистый ветер.
Сегодня, 22 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +12+17°, местами до +22°.
Сегодня в Мурманске облачная погода. Временами дождь. Ветер днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +12+14°.
23 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный, ночью местами сильный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.
23 июня в областном центре ожидается ветер северо-восточный умеренный. Небольшой дождь. Температура воздуха ночью +6+8°, днём +10+12°.