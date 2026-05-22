По Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха, местами пройдёт дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 мая циклон, смещающийся с района Ботнического залива на юг Баренцева моря, пройдёт в восточном направлении на север Урала. В нашем регионе будет преобладать ветер северных направлений и осуществится адвекция холодной воздушной массы с Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается понижение температуры воздуха, местами пройдёт дождь.

Сегодня, 22 мая, по Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер днём восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +14+19°, на востоке местами +9+14°.

Сегодня в Мурманске - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +15+17°.